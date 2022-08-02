Ингушетия стала лидером по росту оборота оптовой и розничной торговли в СКФО

По данным ведомства, оборот розничной торговли в Северо-Кавказском федеральном округе в январе-июне 2022 года сократился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 930,7 млрд рублей.

Снижение объемов розничной торговли зафиксировано в Ставропольском крае (на 8,7%) и КЧР (на 7,2%), в остальных субъектах округа отмечается рост, наиболее значимый — в Ингушетии (на 8,2%).

Отмечается, что по величине оборота розничной торговли в регионе лидирует Дагестан (почти 326 млрд рублей).

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в СКФО за отчетный период сократился на 7,1% — до 528,6 млрд рублей.

Снижение зафиксировано в Северной Осетии (на 28,9%) и Ставропольском крае (на 10,8%), в остальных субъектах федерального округа — рост. Наиболее значительное увеличение оборота оптовой торговли отмечено в Ингушетии (на 31,4%) и КЧР (на 22,3%).

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сейчас ситуация складывается так, что нужно сконцентрироваться на собственном производстве. Это касается всех сфер жизнедеятельности населения. Пищевая промышленность — не исключение.

«Мы должны сами себя обеспечивать, выращивать, производить — так мы будем в силах регулировать рынок цен и сдерживать его, не давать недобросовестным бизнесменам наживаться в трудные времена», — подчеркнул Калиматов.

Кроме того, он напомнил о конкурсе среди жителей региона, занимающихся натуральным хозяйством на личных подворьях.