В лабораторию СКФО «Смыслы Кавказа» проходит набор молодых экспертов

Успешные участники проекта будут привлечены к разработке актуальных смыслов российского Кавказа и их преобразованию в действующие практики, сообщает пресс-служба полпредства Президента России в округе.

В лаборатории выделены такие направления, как — «Память российского Кавказа» — обсуждение историко-культурного контекста и вопросов передачи новым поколениям «социального капитала»; «Ценности российского Кавказа» — обсуждение ценностей, норм, традиций и установок регионов Северного Кавказа.

А также «Символы российского Кавказа» — разработка визуальных образов, каналов коммуникации и сообщений макрорегиона и «Отношения российского Кавказа» — развитие гражданской дипломатии, общественных, межнациональных и этноконфессиональных институтов.

Одной из задач лаборатории «Смыслы Кавказа» является формирование экспертного и внутриполитического кадрового резерва макрорегиона с получением практического опыта. В процессе работы планируется сформулировать объединяющие смыслы российского Кавказа и преобразовать их в практики.

Для успешных участников предусмотрена специальная образовательная программа и стажировка. Направления лаборатории будут действовать под руководством наставников из числа федеральных экспертов в области политического анализа, консультирования, реализации общественно-политических и медийных проектов.

Подать заявку на участие можно на сайте kavteam. ru до 6 июня. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, обучающиеся или ведущие деятельность в соответствии с выбранным направлением.

Лаборатория открыта на платформе клубом «Будущее Кавказа» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО.