Кредит

Ингушетия в числе наименее закредитованных регионов

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В мае текущего года банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 1,14 триллиона рублей, несмотря на долгие праздники. Основной объем пришелся на займы наличными — 575,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании Frank RG, сообщает Lenta. ru.

В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьший уровень долговой нагрузки зафиксирован в Крыму и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Отмечается, что при этом россияне набрали в мае на 12,6 процента меньше кредитов, чем в рекордном апреле. Сильнее всего «просела» ипотека — выдачи сократились на 21%. В июне объем выданных кредитов вырастет относительно мая, считают эксперты. Всего с начала года объем одобренных россиянам ссуд достиг 5,3 триллиона рублей.

Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4% и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты.

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