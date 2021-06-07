Ингушетия в числе наименее закредитованных регионов

В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьший уровень долговой нагрузки зафиксирован в Крыму и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Отмечается, что при этом россияне набрали в мае на 12,6 процента меньше кредитов, чем в рекордном апреле. Сильнее всего «просела» ипотека — выдачи сократились на 21%. В июне объем выданных кредитов вырастет относительно мая, считают эксперты. Всего с начала года объем одобренных россиянам ссуд достиг 5,3 триллиона рублей.

Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4% и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты.