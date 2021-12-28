Ингушетия в числе регионов с наибольшей долей зарплат ниже МРОТ

Регионами с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ оказались Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край (во всех — около нуля), а также Ямало-Ненецкий (0,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (0,4%).

Наибольшая же доля наблюдается в регионах Северного Кавказа: в Дагестане (13,7%), Северной Осетии (10,8%), Карачаево-Черкесии (10,3%), Ингушетии (9%) и Кабардино-Балкарии (8,3%). При этом указанные расчеты проводились, исходя из общефедерального МРОТ (12 792 рубля), подчеркнули в Росстате.

Основной причиной такой статистики служит неполная занятость, пояснили в ведомстве. Там добавили, что нарушения законодательства при оплате труда возможны у 0,2% из этих 2,5%.

В 2019 году, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ, составляла 2,9%, или 775 тыс. человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5%, или 689,8 тыс. работников (исследование проводится раз в два года). В 2021 году минимальный размер оплаты труда равняется 12 792 рублям, а с 1 января 2022-го вырастет до 13 890 рублей.

Согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть меньше МРОТ. В статистическом ведомстве уточнили, кто входит в эти 2,5%.

Отмечается, что 1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ, и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства.

При этом люди, вошедшие в эти 2,5%, гипотетически могут работать в нескольких местах, но учитываться только в одной организации и в совокупности получать больше МРОТ, пояснили в федеральной службе. В 2021 году на крупных и средних предприятиях работало чуть более 33 млн человек. Общий же объем рабочей силы в стране — 75,1 млн человек, а занятых — 71,2 млн.