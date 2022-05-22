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Ингушетия впервые отметила День ингушских башен

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Республика впервые отметила 21 мая День ингушских башен. Эта праздничная дата установлена указом Главы республики от 9 июля 2021 года, сообщили в управлении культурного наследия Ингушетии.

Как рассказал собеседник газеты «Ингушетия», идея установления знаменательной даты, посвященной исконно ингушскому строительному зодчеству, принадлежит Махмуд-Али Калиматову. На одном из рабочих совещаний с ответственными лицами он поручил управлению культурного наследия Ингушетии рассмотреть и представить предложения по установлению знаменательной даты.

Управлением были организованы рабочие совещания под председательством курирующего вице-премьера Марьям Амриевой с представителями специалистов истории и науки, органов госвласти, на которых были выдвинуты предложения и обоснования выбора даты.

При подготовке проекта указа Главы республики управление руководствовалось представленными предложениями, согласно которым установление Дня ингушских башен предлагалось в марте и мае, связывая данные месяцы с началом строительства ингушами средневековых башен. День ингушских башен было решено праздновать в третью субботу мая.

В рамках празднования Дня ингушских башен управление культурного наследия Ингушетии совместно с комитетом Народного собрания по образованию, культуре и информационной политике провели круглый стол, призванный привлечь внимание общественности, подвести итоги и сформировать основные предложения для оказания содействия в работе по государственной охране культурного наследия региона.

Джейрахско-Ассинский музей-заповедник планирует провести научно-просветительские и выставочное мероприятия, благоустройство наиболее посещаемых башенных комплексов, субботники.

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