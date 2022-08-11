Ингушетию посетил старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе
Дворец спорта «Магас» в Назрани посетил старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов, сообщили в Минспорта региона.
Сопровождал высокого гостя из Москвы заместитель министра спорта Ингушетии, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев.
В ходе визита старший тренер национальной сборной осмотрел место проведения соревнований, в частности зал, разметочный зал, раздевалки и блок питания.
Напомним, Ингушетия готовится к открытию международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова.