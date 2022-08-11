Греко-римская борьба

Ингушетию посетил старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе

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Дворец спорта «Магас» в Назрани посетил старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов, сообщили в Минспорта региона.

Сопровождал высокого гостя из Москвы заместитель министра спорта Ингушетии, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев.

В ходе визита старший тренер национальной сборной осмотрел место проведения соревнований, в частности зал, разметочный зал, раздевалки и блок питания.

Напомним, Ингушетия готовится к открытию международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Алихана Калиматова.

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