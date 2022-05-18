Ингушская сборная команда дзюдоистов победила на Всероссийских соревнованиях среди мужчин в Назрани

В турнире приняли участие 164 лучших спортсмена из 13 регионов страны. Соревнования проходили при поддержке Минспорта РИ, Федерации дзюдо России и финансовой поддержке спортивного клуба «Чингиз».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, во второй завершающий день соревнований ингушские спортсмены завоевали три медали, одна из которых высшей пробы.

Так, лучшим в весовой категории до 81 кг стал Сулейман Вышегуров, серебряная медаль в весовой категории до 73 кг у Абу Мургустова, бронзовая награда в весе до 73 кг у Исмаила Часыгова. Еще один ингушский спортсмен Алисхан Могушков стал пятым в весовой категории до 73 кг.

В командном зачете победила сборная Ингушетии, на втором месте сборная Чеченской Республики, третье место заняла сборная Северной Осетии.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», по итогам первого дня соревнований золотую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал Адам-Хаджи Муталиев. Серебряными призерами стали в весовой категории до 90 кг Измаил Хамхоев и в весе до 66 кг Ахмед Богатырев. Бронзовую награду завоевал Адам Муталиев (60 кг). В шаге от медали остановился Акромат Могушков, заняв пятое место.