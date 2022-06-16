Ингушские архивисты оказали консультативную и методическую помощь мэрии города Карабулака

Во время рабочего визита состоялась встреча руководителя ГАС республики Магомета Картоева и главы Карабулака Магомед-Башира Осканова, сообщила пресс-служба мэрии муниципального образования.

В ходе беседы стороны обсудили различные вопросы по развитию архивной деятельности в муниципалитете, договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере архивного дела на благо сохранения истории города.

Также представители архивной службы региона ознакомились с работой муниципального архива, условиями хранения документов, дали рекомендации по формированию архивного фонда и комплектованию муниципального архива города Карабулака, оказали необходимую консультативную и методическую помощь в работе.