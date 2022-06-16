Ингушские архивисты оказали консультативную и методическую помощь мэрии города Карабулака

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Специалисты Государственной архивной службы Ингушетии вместе со своим руководителем побывали в администрации города Карабулака.

Во время рабочего визита состоялась встреча руководителя ГАС республики Магомета Картоева и главы Карабулака Магомед-Башира Осканова, сообщила пресс-служба мэрии муниципального образования.

В ходе беседы стороны обсудили различные вопросы по развитию архивной деятельности в муниципалитете, договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере архивного дела на благо сохранения истории города.

Также представители архивной службы региона ознакомились с работой муниципального архива, условиями хранения документов, дали рекомендации по формированию архивного фонда и комплектованию муниципального архива города Карабулака, оказали необходимую консультативную и методическую помощь в работе.

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