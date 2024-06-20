Глава Ингушетии посетил проблемный по воде участок в Малгобекском районе

Руководитель субъекта в своем Telegram-канале сообщил, что рассматривается несколько вариантов решения этой проблемы. Один из них — закупка резервуара объемом 1000 м3, чтобы увеличить мощность водозабора и обеспечить бесперебойную подачу воды в летний период. Также изучается возможность строительства нового объекта водоснабжения рядом с изношенным резервуаром на территории Кизлярского водозабора. Кроме того, рассматривается вариант переноса неиспользуемой емкости объемом 1000 м3 из Малгобекского района на Кизлярский водозабор.



«В ближайшее время, после тщательного анализа, будет выбран оптимальный вариант решения, и работы начнутся. Мы не можем мгновенно обновить всю инфраструктуру, но поэтапно работаем над модернизацией и улучшением условий для наших жителей», — добавил Калиматов, подчеркнув, что для достижения успеха крайне важна поддержка и понимание со стороны населения.