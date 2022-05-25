Культура

Ингушские артисты провели концерт для пограничников

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Артисты Культурно-технического центра г. Магаса, вместе с Государственным фольклорным ансамблем песни и танца «Магас», провели для военнослужащих погранзаставы республики праздничный концерт, посвященный Дню пограничника, который отмечается ежегодно 28 мая.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии, в роли ведущей выступила художественный руководитель Республиканского дома народного творчества имени К. Евлоевой Асет Абдурзакова.

Солисты КТЦ Марем Олигова, Жаннати Цечоева, Зухра Нальгиева и Роза Экажева поздравили пограничников с профессиональным праздником и исполнили для них полюбившиеся всем песни, а артисты ансамбля песни и танца «Магас» Рашид Пошев и Румина Евкурова продемонстрировали всю красоту ингушского национального танца.

По окончании мероприятия пограничники поблагодарили артистов и вручили им цветы. Завершился праздничный концерт памятной фотосессией.

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