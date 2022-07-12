Спорт

Ингушские атлеты Адам Цечоев и Саид Алмазов стали мастерами спорта России

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Министр спорта России Олег Матыцин подписал приказ о присвоении высокого звания «Мастер спорта России международного класса» ингушским дзюдоисту и боксеру Адаму Цечоеву и Саиду Алмазову.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, соответствующий приказ № 77-нг о присвоении звания с указанием фамилий и регионов опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Спортивное ведомство республики поздравило ингушских атлетов и их наставников с присвоением высокого звания и пожелало крепкого здоровья и высоких результатов.

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