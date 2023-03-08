Ингушские автоинспекторы поздравили матерей погибших при исполнении коллег с 8 марта
Сотрудники УГИБДД МВД России по Ингушетии вместе с юдовцами (Юные инспекторы движения) в связи с Международным женским днем навестили матерей своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба силового ведомства.
«С искренними словами благодарности за неиссякаемое женское терпение полицейские порадовали мам, вырастивших достойных стражей правопорядка. Юдовцы, в свою очередь, пообещали взрослым стать в будущем защитниками Родины», — говорится в сообщении.
Женщины поблагодарили полицейских и ребят за оказанное внимание и пожелали им спокойной службы и счастья.