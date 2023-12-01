Ингушские борцы стали призерами всероссийских соревнований в Нальчике

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, на вторую ступеньку пьедестала в весовой категории до 125 кг поднялся Мухаммад Гантемиров (СК "Вольник). Третьи места заняли в категории до 92 кг Ахмед Сакалов (СК «Вольник) и в весе до 61 кг Анзор Чаниев (СК «Чингиз»).

Отмечается, что соревнования проходили с 28 по 30 ноября текущего года в спорткомплексе «Гладиатор» города Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.