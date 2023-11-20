Ингушские борцы стали призерами всероссийского турнира во Владикавказе

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли во Владикавказе. Галаев выступал в весовой категории до 57 кг, а Сурхоев (УОР Хасавюрта) — до 74 кг. Последнего тренирует опытный наставник Юсуф Аксагов.

Отмечается, что на борцовском ковре в «Манеже» собрались более 250 спортсменов. Они приехали из 15 регионов России и ближнего зарубежья. На турнире разыграли 10 комплектов наград.