Вольная борьба

Ингушские борцы стали призерами всероссийского турнира во Владикавказе

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Ингушские борцы вольного стиля Ахмад Галаев и Магомед Сурхоев стали бронзовыми призерами всероссийского турнира по вольной борьбе среди взрослых памяти двукратного Олимпийского чемпиона Сослана Андиева

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли во Владикавказе. Галаев выступал в весовой категории до 57 кг, а Сурхоев (УОР Хасавюрта) — до 74 кг. Последнего тренирует опытный наставник Юсуф Аксагов.

Отмечается, что на борцовском ковре в «Манеже» собрались более 250 спортсменов. Они приехали из 15 регионов России и ближнего зарубежья. На турнире разыграли 10 комплектов наград.

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