Ингушские дзюдоисты завоевали первые медали на юношеском первенстве СКФО в Назрани

Отмечается, что в первый соревновательный день на татами вышли 217 юношей и девушек в шести весовых категориях.

«Юные спортсмены с азартом вступали в схватки. Борьба проходила сразу на трех татами и непросто было уследить за всеми участниками», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева.

Ингушские дзюдоисты завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали. На первую ступень пьедестала поднялся Цечоев Джамалейл (46 кг), вторые места заняли Эсмурзиев Рамазан (46 кг) и Боков Адам (55 кг), «бронза» досталась Мужухоеву Исламу (50 кг) и Мациеву Ризвану (50 кг).