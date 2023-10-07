Дзюдо

Ингушские дзюдоисты завоевали первые медали на юношеском первенстве СКФО в Назрани

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Ингушские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день соревнований юношеского первенства СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, проходящем во дворце спорта «Магас» в Назрани.

Отмечается, что в первый соревновательный день на татами вышли 217 юношей и девушек в шести весовых категориях.

«Юные спортсмены с азартом вступали в схватки. Борьба проходила сразу на трех татами и непросто было уследить за всеми участниками», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева.

Ингушские дзюдоисты завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые медали. На первую ступень пьедестала поднялся Цечоев Джамалейл (46 кг), вторые места заняли Эсмурзиев Рамазан (46 кг) и Боков Адам (55 кг), «бронза» досталась Мужухоеву Исламу (50 кг) и Мациеву Ризвану (50 кг).

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