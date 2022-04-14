Ингушские единороссы обсудили вопросы поддержки отечественных производителей

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Ингушские единороссы обсудили федеральный партийный проект «Выбирай наше», призванный поддержать отечественного производителя.

В селекторном совещании в режиме видеоконференции приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Ахмед Дидигов, региональный координатор партпроекта «Российское село» Магомед Дарсигов, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Бадрудин Олигов, представители исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, президент Торгово-промышленной палаты Ингушетии Радмила Нальгиева и представитель Российского союза промышленников и предпринимателей в республике Магомед Бузуртанов.

«Новый партпроект по импортозамещению «Выбирай свое» будет работать по 20 направлениям, поможет поддержать отечественное производство, сохранить рабочие места в регионах и расширить ассортимент товаров», — сообщил газете «Ингушетия» Ахмед Дидигов.

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