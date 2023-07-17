Плавание

Ингушские пловцы проходят учебно-тренировочные сборы в горах при участии чемпионки Европы

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В горной Ингушетии проходят учебно-тренировочные сборы по плаванию при содействии заслуженного мастера спорта России, чемпионки Европы Елены Богомазовой.

Её пригласила Федерация плавания республики, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с молодыми ингушскими пловцами. Богомазова является одной из самых успешных пловчих в России и имеет множество достижений в своей спортивной карьере.

Как сообщили в Минспорта региона, в сборах также принимают участие спортсмены из Санкт-Петербурга. Это свидетельствует о привлекательности и значимости данного мероприятия для пловцов из разных регионов России. Участие спортсменов из северной столицы дает возможность для обмена опытом и установления контактов между пловцами из разных городов.

«Учебно-тренировочные сборы являются важным этапом подготовки спортсменов к будущим соревнованиям. Во время сборов пловцы усиленно тренируются, совершенствуют свои технические навыки и работают над физической формой. База «Армхи» в плавательном бассейне «Чайка» обеспечивает отличные условия для проведения тренировок и помогает спортсменам достичь наилучших результатов», — подчеркнул руководитель Федерации плавания региона Амирхан Мальсагов.

 

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