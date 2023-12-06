Ингушские школьники побывали на экскурсии в пожарно-спасательных частях

Отмечается, что огнеборцы радушно встретили ребят и познакомили их с пожарно-техническим вооружением своей части. Они рассказали о пожарной технике и показали ребятам, как и чем снабжены машины, для чего служит тот или иной предмет из многочисленного оборудования.

Как сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС России по республике, пожарные разрешили ребятам подняться в машины, ощутить себя юными огнеборцами. В ходе экскурсии сотрудники МЧС рассказали о выполняемых задачах, показали пожарные автомобили и спасательное оборудование.

Молодежи продемонстрировали спасательное оборудование, пошагово объяснили, как максимально быстро и правильно надеть боевую одежду пожарного. После чего ребята сами с большим удовольствием впервые примеряли боевку. Также напомнили о правилах пожарной безопасности.

«Экскурсия в пожарно-спасательную часть — это отличный способ не только рассказать школьникам о важности профессии пожарного, но и обучить их основным правилам безопасного поведения в быту», — подчеркнули огнеборцы.