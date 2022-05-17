Дзюдо

Ингушские спортсмены завоевали четыре медали в первый день всероссийских соревнований по дзюдо

0

Ингушские спортсмены завоевали четыре медали различного достоинства в первый день Всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин памяти Магомеда Парчиева во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, всего в соревнованиях участвует более 120 спортсменов из 18 регионов страны. Ингушетию на турнире представляют 44 спортсмена.
Спортивное мероприятие посетил и принял участие в награждении призеров первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев и министр спорта Али Дошхоклоев.

Сообщается, что по итогам первого дня соревнований золотую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал Адам-Хаджи Муталиев. Серебряными призерами в весовых категориях до 90 кг и до 66 кг стали Измаил Хамхоев и Ахмед Богатырев соответственно. Бронзовую награду завоевал Адам Муталиев (60 кг). В шаге от медали остановился Акромат Могушков, заняв пятое место.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Казачий хор» ингушской филармонии выступил в Моздоке
В Сунженском районе Ингушетии обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
Обстрелявший четверых односельчан житель Ингушетии ответит в суде
В Ингушетии сохраняется стабильная пожарная обстановка
Более 100 граммов героина изъято у жителя Ингушетии
Жителю Ингушетии грозит штраф за распространение экстремистской аудиозаписи
В Ингушетии за 12 дней выявлено только 68 новых случаев Covid-19
Почта России и музей ИЗО Ингушетии организуют выставку фоторабот ко Дню ингушских башен
Паводковая ситуация в Ингушетии оценивается как стабильная
Жителя Ингушетии заподозрили в героизации уничтоженного в 2003 году известного террориста
Минтруд Ингушетии формирует квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на 2023 год

Главное

Яндекс.Метрика

 