Ингушские спортсмены завоевали четыре медали в первый день всероссийских соревнований по дзюдо

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, всего в соревнованиях участвует более 120 спортсменов из 18 регионов страны. Ингушетию на турнире представляют 44 спортсмена.

Спортивное мероприятие посетил и принял участие в награждении призеров первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев и министр спорта Али Дошхоклоев.

Сообщается, что по итогам первого дня соревнований золотую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал Адам-Хаджи Муталиев. Серебряными призерами в весовых категориях до 90 кг и до 66 кг стали Измаил Хамхоев и Ахмед Богатырев соответственно. Бронзовую награду завоевал Адам Муталиев (60 кг). В шаге от медали остановился Акромат Могушков, заняв пятое место.