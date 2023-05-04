Юнармия

Ингушские юнармейцы принимают участие в онлайн-акции ко Дню городов воинской славы

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Рабия Эгиева

Юнармейцы Ингушетии принимают активное участие во Всероссийской молодежной онлайн-акции, посвященной Дню городов воинской славы, который отмечается 5 мая, рассказал нашему изданию представитель регионального штаба «Юнармии».

Он напомнил, что в России есть 47 городов воинской славы, в том числе и ингушский Малгобек, а также 9 городов-героев. Молодежным активам каждого города воинской славы и города-героя предлагается снять короткий видеоролик, рассказывающий о подвиге защитников своего города.

Юнармеец малгобекской школы № 18 Рабия Эгиева рассказала о своем двоюродном прадедушке Эгиеве Алихане Никольсковиче. В июне 1941 года он был призван Назрановским РВК. Воевал под Моздоком, защищая Малгобек. В одной из атак получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь, после излечения вернулся в строй. В 1943 году пропал без вести.

«Мы, правнуки победителей, должны помнить и чтить их всегда», — сказала в заключение Рабия.

 

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