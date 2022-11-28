Юнармия

Ингушские юнармейцы приняли участие в благотворительной акции в поддержку участников СВО

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«Поддержим наших на передовой» — с таким призывом Народный фронт в Ингушетии совместно с региональным штабом «Юнармия» приступили к сбору денежных средств в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Как сообщили газете «Ингушетия» в штабе «Юнармии», благотворительная акция «Все для победы» прошла накануне в Малгобеке. Ребята раздавали прохожим листовки с QR-кодом, отсканировав который любой желающий сможет узнать информацию, как перечислить деньги на нужды и потребности наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.
Многие неравнодушные жители Малгобека присоединились к акции и внесли свой вклад в благое дело.

 

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