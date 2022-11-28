Ингушские юнармейцы приняли участие в благотворительной акции в поддержку участников СВО

Как сообщили газете «Ингушетия» в штабе «Юнармии», благотворительная акция «Все для победы» прошла накануне в Малгобеке. Ребята раздавали прохожим листовки с QR-кодом, отсканировав который любой желающий сможет узнать информацию, как перечислить деньги на нужды и потребности наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.

Многие неравнодушные жители Малгобека присоединились к акции и внесли свой вклад в благое дело.