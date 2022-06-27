Вольная борьба

Ингушский борец Мурад Евлоев стал серебряным призером рейтингового турнира в Италии

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Ингушский спортсмен Мурад Евлоев стал серебряным призером международного рейтингового турнира по спортивной борьбе UWW «Маттео Пелликоне». Турнир проходил в столице Италии — Риме.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Евлоев боролся в весовой категории до 70 кг. В квалификационной встрече Мурад одолел соперника из Турции со счетом 7:3. В четвертьфинале он одержал победу со счетом 11:3 над итальянским борцом Таламо. В полуфинале ингушский атлет выиграл у Павла Граура из Молдавии со счетом 5:3.

В финале Евлоев уступил своему оппоненту из Азербайджана Джошгун Азимову со счетом 6:1 и завоевал серебряную медаль международного рейтингового турнира UWW «Маттео Пелликоне».

Напомним, Мурад Евлоев представляет спортивный клуб «Кушт», подготовку к турниру в Италии проходил вместе со сборной Азербайджана в Баку.

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