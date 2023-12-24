Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО
Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог получить удостоверение ветерану специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в организации.
«В филиал фонда Магамет Евлоев обратился с просьбой посодействовать ему в получении удостоверения ветерана боевых действий», — рассказал собеседник.
По его словам, социальный координатор Мовсар Хидриев обратился к представителям военкомата, предоставив им полный пакет документов для оформления удостоверения.
Отмечается, что в результате проделанной работы ветеран получил документ.