Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО

«В филиал фонда Магамет Евлоев обратился с просьбой посодействовать ему в получении удостоверения ветерана боевых действий», — рассказал собеседник.

По его словам, социальный координатор Мовсар Хидриев обратился к представителям военкомата, предоставив им полный пакет документов для оформления удостоверения.

Отмечается, что в результате проделанной работы ветеран получил документ.