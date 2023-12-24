СВО

Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог получить удостоверение ветерану специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в организации.

«В филиал фонда Магамет Евлоев обратился с просьбой посодействовать ему в получении удостоверения ветерана боевых действий», — рассказал собеседник.

По его словам, социальный координатор Мовсар Хидриев обратился к представителям военкомата, предоставив им полный пакет документов для оформления удостоверения.

Отмечается, что в результате проделанной работы ветеран получил документ.

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