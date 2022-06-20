Сельское хозяйство

Ингушский Россельхозцентр готовит семинар-совещание по демоопытам

0

Сотрудники филиала Россельхозцентра по республике готовятся к выездному семинар-совещанию на демоучастке.

Главный агроном филиала Усман Сампиев наглядно покажет и расскажет о 6 сортах озимой пшеницы, какие опыты проводятся региональным Россельхозцентром и что за биопрепараты применяются.

Отмечается, что участие в выездном семинаре примут сотрудники НИИ сельского хозяйства Ингушетии, руководители, агрономы сельхозпредприятий региона, а также представители ФГБУ «Госсорткомиссия».

Напомним, мероприятие пройдет 21 июня текущего года, начало в 10:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Центр управления регионом Ингушетии оперативно отреагировал на обращение жителей Магаса
Два новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
В спортшколе «Чемпион» в Назрановском районе Ингушетии состоялся турнир по тайскому боксу
Ингушский борец Акрамат Шакриев стал победителем межрегионального турнира в Ставрополе
В Ингушетии обсудили поддержку детей с тяжелыми хроническими заболеваниями
Власти Ингушетии окажут помощь семьям 500 погибших правоохранителей
Выпускники школ Ингушетии сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ
В городе Карабулаке Ингушетии проверили нестационарные объекты торговли
В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопрос отбора кандидатов в роту для участия в СВО
Детские лагеря смогут получить гранты на создание безбарьерной среды
«Единая Россия» проведет в Ингушетии акцию «Огненные картины войны»

Главное

Яндекс.Метрика

 