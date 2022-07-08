Ингушский штангист Хас-Магомед Балаев одержал победу на чемпионате России

Напомним, 5-8 июля на помосте «Ерофей-Арены» в Хабаровске прошел чемпионат России по тяжелой атлетике, на котором в весовой категории до 109 кг выступил Хас-Магомед Балаев. Набрав в сумме двоеборья 402 (180/222) кг, Балаев заслуженно поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета.

Хас-Магомеду всего 22 года, и в Хабаровске он установил сразу три новых рекорда России среди юниоров до 23 лет — в рывке, толчке и двоеборье. Отмечается, что месяц назад Балаев под руководством тренера Муаеда Шаова одержал победу на юниорском первенстве России. Талантливый ингушский спортсмен выступает двойным зачетом — за Москву и Кабардино-Балкарию.

Хас-Магомед является племянником и воспитанником знаменитого ингушского тяжелоатлета, чемпиона и обладателя Кубка СССР, победителя Игр доброй воли 1986 года, мастера спорта СССР международного класса Руслана Балаева.