Вольная борьба

Ингушский спортсмен Али Шакриев завоевал золото на всероссийских соревнованиях в Грозном

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Спортсмен клуба «Вольник» Али Шакриев завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Асланбека Бисултанова в Грозном.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, Шакриев выступал в весовой категории до 86 кг. Он уверенно боролся во всех встречах, поочередно одолев всех своих соперников.

Так, первую схватку ингушский спортсмен выиграл со счетом 6:1 у представителя Оренбургской области, во второй победил спортсмена из Чеченской Республики со счетом 10:0, за выход в финал одолел соперника из Дагестана со счетом 4:0.

В решающем финальном поединке Али Шакриев выиграл у соперника из Чечни со счетом 5:1, став, таким образом, лучшим в своем весе.

«Всероссийские соревнования памяти Асланбека Бисултанова проходят в Грозном с 22 по 24 ноября. Участие в них принимают свыше 240 спортсменов в 9 весовых категориях из различных регионов России», — напомнили в спортивном ведомстве региона.

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