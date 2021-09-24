Ингушский ТЮЗ представит республику на фестивале в Чебоксарах

Ингушские кукольники представят спектакль по повести Бориса Шадыжева в постановке Лейлы Хадзиевой «В седой древности». 15 октября они сыграют спектакль дважды — на суд жюри и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках этой поездки проведут выставку национальных костюмов и культуры Ингушетии.

«Мы хотим познакомить российского зрителя с нашими историческими, национальными обычаями и традициями, которые мы сегодня пропагандируем в каждом спектакле», — рассказала главный режиссер ТЮЗа Лейла Хадзиева.

По ее словам, подрастающему поколению нужно донести всю ценность народных традиций и обычаев. Спектакль «В седой древности» показывает, что дети современности и средневековья могут отличаться одеждой, но не поступками — как бы ни менялись времена, неизменными остаются традиции, заложенные предками и передаваемые из поколения в поколение.

Всего в спектакле занято 11 актеров. Костюмы, сшитые по образцу ингушских черкесок, куклы и декорации созданы художником-постановщиком Андреем Лукомским.