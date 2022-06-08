Ингушский водоканал в очередной раз уличили в невыплате зарплаты работникам

«Установлено, что в МУП «Малгобек-Водоканал» имеется скрытая от территориального органа статистики задолженность по заработной плате за апрель 2022 г. на общую сумму более 506 тыс. рублей перед 59 работниками. По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой в адрес исполняющего обязанности начальника МУП «Малгобек-Водоканал» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении и. о. начальника возбуждены дела об административных правонарушениях по части 7 статьи 5.27 и части 2 статьи 13.19 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства; непредоставление первичных статистических данных).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в августе 2018 года на руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал» завели уголовное дело о невыплате зарплаты в размере свыше 20,5 млн рублей 332 работникам.