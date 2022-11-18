Ингушскому аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова 30 лет

«Воздушная гавань носит имя нашего именитого земляка Суламбека Осканова, ставшего первым Героем России. Аэропорт — ровесник нашей Республики Ингушетия. С недавнего времени имеет международный статус», — отметил Калиматов.

По его словам, аэропорт развивается наравне с регионом, соответственно растут и потребности в воздушно-транспортном сообщении, развитии инфраструктуры и повышении его пропускных возможностей.

«Наша задача способствовать дальше этому росту, сделать все возможное, чтобы наш воздушный терминал по всем позициям соответствовал международным стандартам: по условиям, обслуживанию, безопасности и вниманию к пассажирам. Развитие логистики в условиях современных запросов открывает региону новые экономические возможности. Это и приток туристов, и расширение торговых связей, в том числе и за счет рынков других стран, рост спроса и предложений, и многое другое», — считает Глава.

«Все эти задачи мы планируем решить в ближайшие несколько лет. Успехов нам всем», — добавил Калиматов.

ОАО «Аэропорт Магас» имени Суламбека Осканова расположен в 30 км северо-восточнее столицы Ингушетии на западной окраине города Сунжи и в 2 км юго-западнее железнодорожной станции «Слепцовская». Участок с севера ограничен магистральной железной дорогой, с юга — шоссейной дорогой, идущей из Грозного во Владикавказ. Создан на базе аэродрома Ставропольского высшего летного училища ПВО. С 1993 года начата регулярная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации.

Напомним, что в декабре 2021 года аэропорту, благодаря усилиям Главы республики Махмуд-Али Калиматова и поддержке федерального центра, присвоили статус «международного» по распоряжению правительства России.