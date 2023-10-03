К 100-летию ингушской государственности Магас серьезно преобразится

В ходе совещания с участием вице-премьеров, министров и мэра города, руководитель субъекта обратил внимание на возведение таких объектов, как государственная филармония, краеведческий музей, республиканская библиотека, торгово-развлекательный центр на площади Алания, IT-академия.

В частности, он подчеркнул значимость строительства нового здания государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

«Этот объект мы обязаны возводить очень серьезно. Ответственно должны подходить к выбору материалов, которые будут использоваться, потому что от этого напрямую зависит акустика, звук, что особенно важно для такого объекта, как филармония. Решил, что будем привлекать различных специалистов, технологов, обеспечим надзор, поскольку объект все-таки специфичный, есть много нюансов, которые тоже стоит учитывать», — сказал Махмуд-Али Калиматов, добавив, что некоторые вопросы им были обсуждены и с представителями благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.

Также речь шла о краеведческом музее, где должна быть широко представлена богатая история народа.

Отдельное внимание было уделено ситуации, которая складывается в Магасе, по разграничению земель. Глава республики обратил внимание вице-премьера Тимура Фаттахова на необходимость серьезно отнестись к данному вопросу, учитывая план города и возможности появления незаконных построек с самовольным захватом земельных участков.

«Получение земли должно быть законным, профильные ведомства обязаны внимательно за этим следить. Захватчики земель должны понимать, что мы будем юридически отстаивать интересы республики, ее имущество, будем все возвращать в казну», — подчеркнул руководитель субъекта.

Поднимался на совещании и вопросы нехватки в Магасе электрических подстанций, реконструкции очистных сооружений.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что к 100-летию ингушской государственности в Магасе должны произойти перемены. В первую очередь, это касается площади Алания. Помимо того, что там будет построен торгово-развлекательный центр, обновится и территория перед главной достопримечательностью города 100-метровой башней Согласия, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.