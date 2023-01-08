К 80-летию Героя России Осканова мэр Магаса Ингушетии в кабинете разместил памятный стенд

Градоначальник в своем Телеграм-канале напомнил, что последний полет генерал-майора состоялся 7 февраля 1992 года. В тот день летчик совершил незабываемый поступок — ценою собственной жизни спас поселок, за что был удостоен звания Герой России (посмертно).

«Это незабываемый день для ингушского народа и жителей липецкого поселка Хворостянка, на который падал самолет. Мы никогда не забудем своих героев. Мы гордимся ими и высоко чтим их память», — отметил Аушев.

Напомним, что именем Суламбека Осканова названы школы, улицы, площади, самолеты и аэропорт «Магас» в Ингушетии, где установлен памятник — самолет МиГ-29. 8 января этого года летчику-снайперу исполнилось бы 80 лет.