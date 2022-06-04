«Наш любимый край за короткий исторический период преобразился сказочным образом. И за этим стоит труд, усилия, воля, вера нашего народа, внимание, которое уделяет Президент России», — сказал Калиматов.

Он отметил, что у исторического пути были свои незабываемые этапы. Путь рассвета и огорчений, трагические годы.

«Наш безусловный приоритет, это единство и согласие народа, ответственное и честное служение интересам нашей страны — России», — подчеркнул он.

«Мы гордимся гражданским подвигом всех, кто создавал республику, закладывал основы ее государственных структур, промышленности, сельского хозяйства, науки и образования, спорта, медицины, журналистики, и многих других сфер деятельности, важных для благополучия общества», — добавил Калиматов.

По его словам, нынешнее поколение жителей республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач, в реализации востребованных проектов и инициатив в экономике и социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах.

«Родина, неповторимая, любимая, единственная у всех у нас одна. Ее надо беречь добрым словом и добрым делом», — считает Глава республики.

Как сообщает корреспондент газеты «Ингушетия», концерт с участием Николая Баскова, Стаса Михайлова, Рагды Ханиевой, других известных артистов России и СКФО проходит с активной поддержкой зрителей.

Напомним, в 1991 году прошел всенародный референдум по вопросу восстановления ингушской государственности. 4 июня 1992 года Верховный Совет РСФСР принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Ранее ингуши имели свою автономию, в 1924-1934 годах регион существовала, как Ингушская автономная область со столицей во Владикавказе.