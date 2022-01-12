Калиматов поздравил работников прокуратуры с 300-летием надзорного ведомства и профессиональным праздником

«На протяжении трех столетий органы прокуратуры играют исключительно важную роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан страны», — отметил Калиматов в своем обращении, опубликованном на сайте руководителя субъекта.

По его словам, следуя славным традициям своих предшественников, сегодня работники прокуратуры Ингушетии успешно решают служебные задачи, вносят достойный вклад в обеспечение стабильности и экономической безопасности региона и страны в целом.

«Служение закону — ваше главное предназначение. И сегодня мы чествуем вас — людей долга и чести, стоящих на страже защиты государства, общества и конкретного человека. Во многом от эффективности выполняемой вами работы в этом направлении зависит вера людей в законность и справедливость», — подчеркнул Глава республики.

Он выразил уверенность, что профессионализм, честность, принципиальность и преданность делу сотрудников, четкое исполнение ими служебных обязанностей будут и впредь способствовать успешному решению многогранных задач, стоящих перед прокуратурой.

«Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам прокурорского корпуса за добросовестный труд, а также ветеранам ведомства, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение молодых специалистов.

Желаю вам выдержки, стойкости духа и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо Отечества», — отметил Калиматов.

Напомним, Глава Ингушетии окончил юридический факультет Куйбышевского (Самарского) государственного университета. Начиная с 1990 года прошел все ступени карьерного роста прокурорского работника, а в период с 2004 по 2007 год занимал должность прокурора Ингушетии.

В декабре прошлого года Калиматову указом Президента Путина присвоено звание заслуженного юриста России «за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».