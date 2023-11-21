Кикбоксеры из села Долаково Ингушетии стали победителями и призерами республиканского турнира

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования прошли на базе ФОКа сельского поселения Верхние Ачалуки. Турнир, в котором приняли участие юные кикбоксеры со всех уголков республики, проходил в течение двух дней.

Так, воспитанники тренера Муслима Картоева завоевали медали различного достоинства. Исмаил Цороев стал лучшим в своей весовой категории и получил чемпионский пояс и золотую медаль. Амир Яндиев и Мовсар Оздоев завоевали «серебро». Замкнули тройку лидеров Хаваш Джандаров и Руслан Яндиев с «бронзой».

Воспитанники тренеров Саида Эльмурзиева и Зелимхана Арсаева также показали достойные результаты. Ислам Балхаев стал победителем соревнований, три серебряные медали завоевали Дени Акиев, Хизир Цечоев, Абдул-Рахим Балаев. Пять бронзовых медалей в активе у Исы Балаева, Иризхана Баркинхоева, Магомеда Баркинхоева, Илеза Алиханова, Абдулы Доурбекова.

Кроме того, подопечный тренера Ахмеда Долгиева — Абдул-Рахим Доурбеков поднялся на вторую ступень пьедестала.