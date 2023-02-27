Коллектив ингушского ансамбля «Магас» работает над новой хореографической постановкой

Постановщиком нового танца ансамбля стал Каха Дгебуадзе — художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца «СЭУ» Грузинского национального университета имени Ильи Гавгавадзе.

Как отметило руководство ансамбля «Магас», репертуар коллектива обновляется и поэтому станет еще интереснее.