Коллектив ингушского ансамбля «Магас» работает над новой хореографической постановкой
Государственный фольклорный ансамбль «Магас» готовится представить новую хореографическую постановку, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Постановщиком нового танца ансамбля стал Каха Дгебуадзе — художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца «СЭУ» Грузинского национального университета имени Ильи Гавгавадзе.
Как отметило руководство ансамбля «Магас», репертуар коллектива обновляется и поэтому станет еще интереснее.