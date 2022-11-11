Комбинат детского питания в Назрановском районе Ингушетии готовят к перезапуску

Комбинат будет производить детское питание для детей с 6 месяцев. Полная мощность производственной линии составляет 2,5 тонны готовой продукции в смену. Общая стоимость реализации проекта 149 млн рублей. Также в рамках данного проекта планируется построить дополнительное складское помещение.

Как отметили в Минсельхозе Ингушетии, в настоящее время проведен большой комплекс ремонтно-восстановительных работ: закупка недостающих узлов и элементов, наладка оборудования, укладка асфальтового покрытия на подъезде к комбинату.

«Мы осмотрели по поручению Главы региона территорию комбината. На сегодняшний день уже проведена вся необходимая коммунальная инфраструктура. Минсельхоз Ингушетии со своей стороны готов предусмотреть в структуре посевных площадей зерновые культуры, необходимые для приготовления сухих смесей, такие как овес, пшеницу, кукурузу и гречку. Открытие предприятия запланировано на 16 декабря текущего года», — сообщил и. о. замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ахмет Костоев.

По словам генерального директора ООО «АВА» Адама Аушева, сейчас специалисты работают над рецептурными картами, готовят программу производственного контроля и проект санитарно-защитной зоны.

Минсельхоз Ингушетии со своей стороны готов предусмотреть в структуре посевных площадей зерновые культуры, необходимые для приготовления сухих смесей, такие как овес, пшеницу, кукурузу и гречку.