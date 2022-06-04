30 лет Ингушетии

Концерт ко Дню Ингушетии в Магасе завершился салютом

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Праздничный концерт к 30-летию Ингушетии в Магасе завершился красочным салютом, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«Концертная программа завершилась в 22:00 мск праздничным салютом», — сказал собеседник.

Как ранее сообщалось, центральное мероприятие к юбилею Ингушетии прошло в городе Сунжа на стадионе имени Дьякова. На концерте выступили прославленные хореографические коллективы СКФО и ЮФО, а также звезды российской эстрады.

Также праздничные мероприятия прошли во всех населенных пунктах.

В Магасе и Сунже гости смогли посетить выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь были представлены картины из рыбьей кожи, ковры-истинги ручной работы, кованые и гончарные изделия, сельхозпродукция от ингушских фермеров.

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