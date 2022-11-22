Крупнейшую бывшую свалку в Ингушетии засеяли сельскохозяйственными растениями

«На мусорной свалке были несанкционированно размещены отходы IV-V класса опасности, что представляло серьезную угрозу для здоровья жителей города и близлежащих сельских поселений, а также для экологии в целом. На проведение работ из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 1,3 млрд рублей. Благодаря грамотно проведенной работе министерством при осуществлении торгов и заключении контрактов с подрядными организациями, региону удалось сэкономить более 330 млн рублей, которые впоследствии были направлены на решение других не менее значимых для республики вопросов», — сказал Шадиев.

По его словам, еще в 2019 году она была включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в период 2021-2022 годов в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» здесь проводились работы по рекультивации. Реализацией проекта, состоящего из трех этапов (подготовительного, технического и биологического), были заняты две подрядные организации.

«Экология определена в качестве одного из основных направлений стратегического развития Российской Федерации, мы просто обязаны заботиться о природе, воспитывать с самого детства в человеке трепетное отношение к окружающей среде. За последние годы проделана серьезная работа по ликвидации и рекультивации крупных, и что важно, несанкционированных свалок в нашей республике. Сейчас завершаются работы по рекультивации одно из таких объектов в Малгобеке. В рамках нацпроекта «Экология» создаются специализированные полигоны, куда можно вывезти бытовые отходы, строительный мусор. Мы должны ответственнее подходить к этому вопросу, потому что от этого зависит не только здоровье наших детей, но и жителей республики», — сказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Сейчас на участке бывшей свалки уже провели работы по подготовке плодородного слоя почвы. Теперь подрядная организация приступила к посеву растений — участок уже засеян семенами зерновых злаковых, это овес и ячмень, а также смесью райграсов, донника желтого, эспарцета, клевера лугового. После завершения всех посадочных работ будет привлечена специальная лаборатория, которая проверит удалось ли снизить на участке негативное воздействие на окружающую среду, а также качество всех проведенных работ.

«После посева многолетних трав на протяжении четырех лет специализированные предприятия сельскохозяйственного профиля будут заниматься уходом за растениями. Этот этап включает в себя дополнительный посев семян, полив этих растений, внесение удобрений, выкашивание травы. Все этапы рекультивации по заключенному контракту должны завершиться до 25 декабря 2022 года, но наше министерство осуществляет работы с опережением графика и объект планируется сдать уже в этом месяце», — отметил Ахметхан Шадиев.

Ранее сообщалось, что в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» включены 4 свалки, расположенные в с. п. Нестеровское, городах Назрань, Малгобек, Карабулак. Свалки в с. п. Нестеровское ликвидированы в 2019 году. Земельный участок под свалкой города Малгобека, площадью 20,8 га, будет рекультивирован в текущем году, а участок, занятый свалкой города Карабулака, подлежит рекультивации до конца 2024 года.