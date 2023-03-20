Культработник из Ингушетии заняла первое место на конкурсе «Zа мир во всем мире»

Как рассказал газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества, сельский культработник исполнила песню «Огонёк» в номинации «Вокальный жанр» и заняла первое место.

По словам собеседника, одной из целей конкурса было совершенствование исполнительской культуры, и Заира Алхоева сумела в очередной раз подтвердить свой высокий профессиональный уровень.