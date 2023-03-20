Культработник из Ингушетии заняла первое место на конкурсе «Zа мир во всем мире»
Руководитель вокального кружка Дома культуры села Барсуки Назрановского района Заира Алхоева стала победителем Всероссийского творческого конкурса исполнительского мастерства «Zа мир во всем мире».
Как рассказал газете «Ингушетия» представитель Республиканского дома народного творчества, сельский культработник исполнила песню «Огонёк» в номинации «Вокальный жанр» и заняла первое место.
По словам собеседника, одной из целей конкурса было совершенствование исполнительской культуры, и Заира Алхоева сумела в очередной раз подтвердить свой высокий профессиональный уровень.