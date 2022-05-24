Квота на хадж для жителей Ингушетии в 2022 году составит 580 мест
В 2022 году из Ингушетии паломничество смогут совершить 580 человек, такую квоту региону выделил Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба Миннаца региона.
«Квота, выделенная Российской Федерации в нынешнем году, составляет более 11 тысяч мест. Из них Ингушетия получила 580. Стоимость паломничества по воздушному маршруту Тбилиси — Джидда составляет 5500 долларов США. Второй вариант — сначала самолетом из Минеральных Вод до Дубая, далее на автобусе до Саудовской Аравии. Стоимость составляет 5000 долларов США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для хаджа необходим отрицательный ПЦР-тест и документ, подтверждающий вакцинацию препаратами, одобренными Департаментом здравоохранения Саудовской Аравии, в числе которых российская вакцина «Спутник-V».
Еще одно условие, выдвинутое в этом году властями Саудовской Аравии, — возрастное ограничение: совершить паломничество разрешено лицам до 65 лет.