Квота на хадж для жителей Ингушетии в 2022 году составит 580 мест

«Квота, выделенная Российской Федерации в нынешнем году, составляет более 11 тысяч мест. Из них Ингушетия получила 580. Стоимость паломничества по воздушному маршруту Тбилиси — Джидда составляет 5500 долларов США. Второй вариант — сначала самолетом из Минеральных Вод до Дубая, далее на автобусе до Саудовской Аравии. Стоимость составляет 5000 долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для хаджа необходим отрицательный ПЦР-тест и документ, подтверждающий вакцинацию препаратами, одобренными Департаментом здравоохранения Саудовской Аравии, в числе которых российская вакцина «Спутник-V».

Еще одно условие, выдвинутое в этом году властями Саудовской Аравии, — возрастное ограничение: совершить паломничество разрешено лицам до 65 лет.