Лайнер Superjet 100 назван в честь ингушской столицы Магаса

«У меня для вас радостная новость. Отныне воздушное судно Superjet 100 авиакомпании «Россия» будет носить имя столицы нашей родной Ингушетии!» — написал Калиматов на своей странице в соцсетях.

Глава республики считает, что лайнер «Магас» даст возможность пассажирам больше узнавать о городах России.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона, название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа.

Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 — в экономическом. Он приступил к полетам по маршрутной сети авиакомпании из Москвы, тем самым обеспечивая удобную стыковку как с собственными рейсами, так и с рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот».

По данным пресс-службы, Магас когда-то был древней столицей государства Алания и находился на пересечении торговых путей. Город был полностью разрушен ханом Батыем во время монгольского нашествия. Сейчас это самая молодая столица самой маленькой республики страны. Новый Магас строился специально для того, чтобы стать столицей региона, поэтому все главные объекты здесь сосредоточены очень компактно. Магас со всех сторон окружают горы, именно они и считаются основными достопримечательностями республики. Благодаря природным и историческим богатствам наиболее популярными видами отдыха приезжающих в Ингушетию является культурно-познавательный и экологический туризм.

Лайнер Superjet 100, названный в честь Магаса, продолжает традицию присвоения воздушным судам России имен различных городов страны. Выполняя полеты по региональным маршрутам, именные самолеты рассказывают пассажирам о региональных центрах, курортах, городах воинской славы и трудовой доблести, ключевых промышленных пунктах и городах с многовековой историей.