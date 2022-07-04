Национальная библиотека

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в Назрани

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Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в Назрани, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Многофункциональный мобильный культурный центр НБРИ припарковался на проспекте И. Базоркина, где развернулся импровизированный читальный зал.

Сотрудники библиотеки организовали для горожан комплекс мероприятий: презентации выставок, проектов и многое другое. Посетители смогли познакомиться с изданиями центра «Доступная среда» и узнать, что представляет собой шрифт Брайля, какие виды специализированных изданий есть в фонде ЦДС.

В рамках года 30-летия Республики Ингушетия для читателей были организованы выставки краеведческих изданий, посвящённых малой родине. Читатели смогли ознакомиться с выставкой, приуроченной к 350-летию российского императора Петра I. И, конечно же, с новинками книжных изданий отечественных, зарубежных и детских авторов.

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