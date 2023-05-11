Летом в Ингушетии начнется реконструкция древнехристианского храма «Тхаба-Ерды»

После информации об обрушении одной из внутренних стен памятника федерального значения, датируемого VIII веком, Калиматов провел совещание с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина, первого заместителя главы правительства Магомеда Евлоева, министра культуры Залины Льяновой и руководителя комитета государственной охраны объектов культурного наследия Тимирлана Кодзоева.

«Вместе с Минкультуры России и благотворительным фондом «Сафмар» мы запланировали большой объем работ по восстановлению архитектурных памятников средневековой Ингушетии. В течение 5-10 лет будут отреставрированы и восстановлены большинство исторических сооружений на территории горной Ингушетии. Древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и комплекс оборонно-сторожевых башен «Вовнушуки» будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета. У нас почти готова проектно-сметная документация, рассчитываем в конце июня или в начале июля начать работы», — цитирует Главу его пресс-служба.

Калиматов также напомнил, что по итогам встречи с представителями Минкульта России было заявлено о реконструкции группой «Сафмар» Микаила Гуцериева порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения: Обн-Хо, Кели, Пуй. Уже начаты работы на трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харп. Открыть объекты после реставрации планируем до конца 2023 года. В запланированных работах примут участие специалисты и ученые из республики.

Реставрационные работы на объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии.

По мнению руководителя субъекта, башенная архитектура ингушей является уникальным культурным достоянием не только народа, но и всей России.

«Наша задача сохранить эти башни, в которых отражена история ингушского народа, для будущих потомков. Каждый камень в горах — это наследие, которое оставили нам наши предки. Из этих камней — надежных, прочных, они создавали свои устремленные в небо жилища. Их крепкие стены защищали их от непогоды и врагов. Являясь молчаливыми свидетелями радостей и горестей людей, которые поколениями жили в этих башнях, они веками хранят память о них. Для нас это живая история, и такое же бережное отношение к ним мы должны оставить нашим потомкам. Сегодня мы ответственны за каждое сооружение, которое дошло до наших дней», — подчеркнул Калиматов.

«Тхаба-Ерды» — одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия федерального значения расположен в горном Джейрахском районе между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров.

Власти Ингушетии неоднократно принимали меры по сохранению и предотвращению дальнейшего разрушения уникального памятника.

4 мая этого года, при осмотре объектов культурного наследия, расположенных в горной части Ингушетии, сотрудниками Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника было выявлено обрушение внутренней части одной из стен храма. Приблизительная площадь разрушения составляет 12-15 квадратных метров. Причиной повреждения памятника стали атмосферные осадки, которые постепенно привели к деформации кладки и появлению глубоких трещин на стенах храма. Был составлен подробный акт повреждения храма с приложением фотоматериала.

Глава республики напомнил, что Минкультуры России было проинформировано о состоянии храма «Тхаба-Ерды» и других исторических памятников в горной части Ингушетии. В марте в республике побывала делегация во главе с первым заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным, а также основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар», меценат Микаил Гуцериев.