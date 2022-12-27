Мэр Магаса Ингушетии поблагодарил сотрудников за победу в конкурсе

Конкурс, в котором Магас становится лидером уже во второй раз, проводится с 2018 года. В текущем году проект Гойговой признан лучшим и для его реализации — благоустройство парковой зоны на площади Алания — получит 80 миллионов рублей.

«Хадижа Гойгова — профессионал своего дела, целеустремлённый, ответственный и грамотный специалист в сфере архитектуры», — отметил Усман Аушев.

Также градоначальник выразил признательность начальнику отдела архитектуры и градостроительства Магомеду Мальсагову, руководителю ООО «Архсервис» Адаму Урусханову и всей команде администрации.