Мэр Магаса Ингушетии поблагодарил сотрудников за победу в конкурсе
Усман Аушев поблагодарил за проделанную работу заместителя главы администрации Хадижу Гойгову, автора проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.
Конкурс, в котором Магас становится лидером уже во второй раз, проводится с 2018 года. В текущем году проект Гойговой признан лучшим и для его реализации — благоустройство парковой зоны на площади Алания — получит 80 миллионов рублей.
«Хадижа Гойгова — профессионал своего дела, целеустремлённый, ответственный и грамотный специалист в сфере архитектуры», — отметил Усман Аушев.
Также градоначальник выразил признательность начальнику отдела архитектуры и градостроительства Магомеду Мальсагову, руководителю ООО «Архсервис» Адаму Урусханову и всей команде администрации.