Благоустройство

Мэр столицы Ингушетии проверил благоустройство детских площадок

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Мэр Магаса Усман Аушев проинспектировал ход благоустройства дворовой территории, а именно детских площадок, проводимых по линии Минфина, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

«В выходные дни градоначальник совместно с специалистами администрации провел обход города согласно обращений жителей. Были посещены дворовые территории на которых проводятся благоустройство детских площадок», — сказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, Магас стал победителем в конкурсе, объявленном Минфином Ингушетии, в рамках которого был предоставлены субсидии из республиканского бюджета на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований республики, основанных на местных инициативах.

После объявления о конкурсе в мэрию поступили заявки от жителей на ремонт и замену детского игрового оборудования с устройством резинового покрытия и по устройству асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирных домов.

«Участие в программах по благоустройству дворов дает положительные результаты. У жителей появились инструменты, позволяющие улучшать качество городской среды рядом со своими домами. Надо сказать, что горожане активно включились в процесс: вносят предложения, задают вопросы. Будем и дальше продолжать эту работу», — отметил Аушев.

Указанные работы завершаются. В настоящее время территории площадок приводятся в порядок.

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