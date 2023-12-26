Мэрия Назрани привезла подарки больным детям в преддверии новогодних праздников
Мэр Назрани Урусхан Евлоев поручил сотрудникам социального отдела администрации города навестить маленьких пациентов в Детской республиканской клинической больнице с подарками, так как сам ввиду загруженности лично поздравить и проведать детей не смог.
«Каждый ребенок хочет оказаться дома в канун праздников. Но, к сожалению, у некоторых детей, которые находятся на стационарном лечении, такой возможности сегодня нет», — сообщил газете «Ингушетия» градоначальник.
Организаторы акции отметили, что улыбки на лицах детей свидетельствовали о том, что сюрприз удался и настроение у них немного улучшилось, тем более к ним приехал сам Дед Мороз.