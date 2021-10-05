Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составит 13 617 руб. в месяц

Напомним, что начиная с текущего года величина МРОТ рассчитывается по-новому: теперь МРОТ привязан к средней зарплате по стране, которую определяет Росстат. С 1 января 2021 года МРОТ не может быть меньше 42% от значения медианной зарплаты и в любом случае — не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, МРОТ на текущий год не должен быть меньше предыдущего.

Правительство РФ отмечает, что федеральный прожиточный минимум трудоспособного населения, по прогнозу Минэкономразвития России, составит в очередном году 13 026 руб. Текущий МРОТ равен 12 072 руб. в месяц. Что касается средней зарплаты по стране, то в 2020 году она составила 32 422 руб. Исходя из этих цифр и был рассчитан МРОТ на 2022 год (13 617 руб.).

Повышение МРОТ по отношению к текущему составит 825 руб. (рост на 6,4%). Кабмин подчеркивает, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников.

Добавим, что недавно в Госдуму поступал законопроект от группы депутатов о повышении МРОТ до 20 тыс. руб. в месяц. Инициатива получила отрицательный отзыв правительства РФ.