Капремонт

Минстроем Ингушетии в 2022 году планируется провести капитальный ремонт в 13 школах республики

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В текущем году Минстроем Ингушетии планируется провести капитальный ремонт в 13 общеобразовательных учреждениях республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое республики, на эти цели из федерального бюджета будет направлено 900 млн руб. Отмечается, что соглашение подписано, финансирование подтверждено, в ближайшее время будут проведены тендерные процедуры для определения подрядных фирм.

Капитальный ремонт планируется провести в школах Назрани №№ 5, 7 и лицее № 1, в г. Сунже в СОШ № 5 и № 7, СОШ № 3 с. п. Нестеровское, СОШ № 26 с. п. Зязиков-Юрт, СОШ № 7 с. п. Пседах, СОШ № 18 г. Малгобека, СОШ № 2 с. п. Галашки, СОШ № 23 с. п. Инарки, гимназии с. п. Али-Юрт, ООШ с. п. Долаково.

По информации регионального Минстроя, в перечисленных учебных заведениях будет проведены работы по укреплению фундамента, цоколя и отмостки, по замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также в ходе капремонта полностью будет произведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

Строительные работы начнутся в период летних каникул и, согласно контракту, должны быть завершены к концу текущего года. Кроме того, подтверждены лимиты финансирования программы капитального ремонта школ и на 2023 год. В планах ведомства ремонт 10 школ, на сумму свыше 600 млн руб.

В Минстрое республики особо отметили, что подобная финансовая поддержка Ингушетии в вопросе реконструкции объектов образования оказывается впервые.

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