МКЖР Ингушетии приглашает на выставку «Битва за Кавказ: 440 огненных дня»

Как рассказал источник информации, выставка приурочена ко Дню разгрома гитлеровских войск в битве за Кавказ.

Посетители познакомятся с фотографиями и документами, отражающими основные моменты крупнейшей оборонительно-наступательной операции советской армии.

Выставка продлится до 15 октября. Посетить ее можно в рамках программы «Пушкинская карта».