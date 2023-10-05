МКЖР Ингушетии приглашает на выставку «Битва за Кавказ: 440 огненных дня»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Битва за Кавказ: 440 огненных дня», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Как рассказал источник информации, выставка приурочена ко Дню разгрома гитлеровских войск в битве за Кавказ.
Посетители познакомятся с фотографиями и документами, отражающими основные моменты крупнейшей оборонительно-наступательной операции советской армии.
Выставка продлится до 15 октября. Посетить ее можно в рамках программы «Пушкинская карта».