Выставка

МКЖР Ингушетии приглашает на выставку «Битва за Кавказ: 440 огненных дня»

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка «Битва за Кавказ: 440 огненных дня», сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Как рассказал источник информации, выставка приурочена ко Дню разгрома гитлеровских войск в битве за Кавказ.

Посетители познакомятся с фотографиями и документами, отражающими основные моменты крупнейшей оборонительно-наступательной операции советской армии.

Выставка продлится до 15 октября. Посетить ее можно в рамках программы «Пушкинская карта».

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До 20 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за участие в террористической организации
Житель Ингушетии пойдет под суд организацию нарколаборатории в частном доме
Сотрудники Минкультуры Ингушетии приняли участие в «Марафоне донора»
В селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершилось строительство ДК
Представительница Ингушетии стала призером Всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023»
Предприниматели Ингушетии укрепляют взаимодействие между собой
В Малгобеке прошла выставка, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
Делегация Ингушетии принимает участие в выставке "Золотая осень — 2023«в Москве
В Ингушетии будут укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие
В Ингушетии проводят конкурс лучших бизнес-проектов среди молодежи
Как действовать при получении сигнала гражданской обороны, рассказали жителям села Пседаха Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 