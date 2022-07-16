Авиасообщение

Москва увеличила для Ингушетии количество субсидируемых авиарейсов

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Жители и гости Ингушетии смогут чаще пользоваться местными авиалиниями для перелетов в ряд российских городов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Правительство России по итогам заседания соответствующей комиссии Минтранса увеличило частоту межрегиональных рейсов на 2022 год из аэропорта «Магаса» и обратно», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что новые субсидируемые направления перевозок заработают уже с 1 августа. Среди направлений субсидируемых государством перевозок появились рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск и обратно.

Также до 30 сентября осуществляется сообщение по маршруту Самара — Магас — Самара.

В середине декабря минувшего года аэропорт «Магас» имени первого героя России Суламбека Осканова получил статус международного по распоряжению правительства России.

Статус присвоен благодаря усилиям главы республики Махмуд-Али Калиматова и поддержке федерального центра.

По данным пресс-службы Главы и правительства респблики, первые международные рейсы, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Власти планируют построить международный терминал.

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